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Головна Спорт Визначився перший фіналіст клубного чемпіонату світу з футболу

Визначився перший фіналіст клубного чемпіонату світу з футболу

8 лютого, 2022 вiвторок
20:26
Спорт "Палмейрас" - "Аль-Ахлі"

У першому півфіналі клубного чемпіонату світу з футболу бразильський "Палмейрас" переміг єгипетський "Аль-Ахлі"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На клубному чемпіонаті світу з футболу традиційно змагаються команди, які виграли найпрестижніші континентальні турніри у своїй частині світу. 

Європу на турнірі представляє лондонський "Челсі", який виграв Лігу чемпіонів. Вони стартують зі стадії півфіналу і завтра зустрінуться з "Аль-Хілялем" з Саудівської Аравії.

Сьогодні, 8 лютого, у першому півфіналі змагались бразильський "Палмейрас" і "Аль-Ахлі" з Єгипту. Сильнішими виявились гравці з Південної Америки.

Матч закінчився перемогою "Палмейраса" з рахунком 2:0. У фінал бразильців вивели голи ексдинамівця Дуду та Рафаеля Вейги.

Клубний чемпіонат світу - 2021

Півфінал

8 лютого

"Палмейрас" - "Аль-Ахлі" 2:0

Голи: Вейга, 39, Дуду, 49

Вилучення: Ашраф, 81 ("Аль-Ахлі")

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футбол
результати
клубний чемпіонат світу
Аль-Ахлі
Палмейрас
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