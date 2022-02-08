Визначився перший фіналіст клубного чемпіонату світу з футболу
У першому півфіналі клубного чемпіонату світу з футболу бразильський "Палмейрас" переміг єгипетський "Аль-Ахлі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На клубному чемпіонаті світу з футболу традиційно змагаються команди, які виграли найпрестижніші континентальні турніри у своїй частині світу.
Європу на турнірі представляє лондонський "Челсі", який виграв Лігу чемпіонів. Вони стартують зі стадії півфіналу і завтра зустрінуться з "Аль-Хілялем" з Саудівської Аравії.
Сьогодні, 8 лютого, у першому півфіналі змагались бразильський "Палмейрас" і "Аль-Ахлі" з Єгипту. Сильнішими виявились гравці з Південної Америки.
Матч закінчився перемогою "Палмейраса" з рахунком 2:0. У фінал бразильців вивели голи ексдинамівця Дуду та Рафаеля Вейги.
Клубний чемпіонат світу - 2021
Півфінал
8 лютого
"Палмейрас" - "Аль-Ахлі" 2:0
Голи: Вейга, 39, Дуду, 49
Вилучення: Ашраф, 81 ("Аль-Ахлі")
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