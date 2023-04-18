"Челсі" - "Реал": де та коли дивитися чвертьфінал Ліги чемпіонів
У вівторок, 18 квітня, англійський "Челсі" приймає іспанський "Реал" у повторному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра відбудеться у Лондоні та розпочнеться о 22:00. Наживо її покаже Megogo.
У першій зустрічі в Мадриді "Реал" переміг "Челсі" з рахунком 2:0.
Ліга чемпіонів
1/4 фіналу. Повторний матч
"Челсі" (Англія) - "Реал" (Іспанія)
Перша гра - 0:2
Лондон, стадіон "Стемфорд Бридж"
18 квітня
Початок - 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 12 квітня у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" програв мадридському "Реалу".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.44
Купівля 37.44Продаж 38.2
-
EUR
Купівля 40.7Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе