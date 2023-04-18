Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра відбудеться у Лондоні та розпочнеться о 22:00. Наживо її покаже Megogo.

У першій зустрічі в Мадриді "Реал" переміг "Челсі" з рахунком 2:0.

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу. Повторний матч

"Челсі" (Англія) - "Реал" (Іспанія)

Перша гра - 0:2

Лондон, стадіон "Стемфорд Бридж"

18 квітня

Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo