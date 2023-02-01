"Челсі" заплатив божевільні гроші за найкращого молодого футболіста ЧС-2022
Аргентинський півзахисник Енцо Фернандес перейшов з португальської "Бенфіки" у лондонський "Челсі"
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Авторитетний журналіст опублікував офіційний документ від "Бенфіки". Португальці заявили, що отримали за Енцо Фернандеса 121 млн євро.
Аргентинський півзахисник підписав з "Челсі" контракт до 2031 року. Інформації про заробітну плату Фернандеса - немає.
У поточному сезоні Енцо Фернандес забив 4 голи та віддав 7 асистів у 29 матчах. Хавбек був визнаний найкращим молодим гравцем ЧС-2022.
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15 січня Михайло Мудрик перейшов з "Шахтаря" до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом.
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