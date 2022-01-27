Чемпіон Італії "Інтер" оголосив про трансфер найдорожчого одноклубника Малиновського
Міланський "Інтер" домовився про трансфер флангового гравця "Аталанти" Робіна Госенса
Про це повідомляє офіційний сайт "Інтера".
"Інтер" орендував захисника "Аталанти" 27-річного Робіна Госенса з обов'язком викупу за 25 млн євро.
Госенс грає за "Аталанту" з 2017 року, коли його купили за 1,17 млн євро. У цьому сезоні німець зіграв 8 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист.
Transfermarkt оцінює латераля у 35 млн євро - це найвищий показник у "Аталанті". Українець Руслан Малиновський коштує 30 млн і займає третю позицію.
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