Чемпіон світу з футболу оголосив, що припиняє виступи за збірну
Голкіпер збірної Франції Уго Льоріс заявив, що завершує кар'єру в національній команді
Про це повідомляє Федерація футболу Франції.
Уго Льоріс вирішив зосередитися на виступах на клубному рівні за "Тоттенгем". 36-річний воротар дебютував у збірній Франції у 2008 році, а останній матч зіграв у грудні 2022 у фіналі чемпіонату світу в Катарі, в якому його команда програла Аргентині у серії післяматчевих пенальті.
Уго Льоріс у складі збірної Франції став чемпіоном світу 2018 року.
Загалом він зіграв за національну команду 145 матчів.
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7 січня головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам продовжив контракт з національною командою до 2026 року.
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