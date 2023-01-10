Про це повідомляє Федерація футболу Франції.

Уго Льоріс вирішив зосередитися на виступах на клубному рівні за "Тоттенгем". 36-річний воротар дебютував у збірній Франції у 2008 році, а останній матч зіграв у грудні 2022 у фіналі чемпіонату світу в Катарі, в якому його команда програла Аргентині у серії післяматчевих пенальті.

Уго Льоріс у складі збірної Франції став чемпіоном світу 2018 року.

Загалом він зіграв за національну команду 145 матчів.

7 січня головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам продовжив контракт з національною командою до 2026 року.

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