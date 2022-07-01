Чемпіон світу з футболу покинув "Динамо" заради польського клубу
Грузинський півзахисник Георгій Цитаїшвілі наступний сезон проведе в познанському "Леху"
Про це написав офіційний Twitter "Леху".
Познанський "Лех" домовився з "Динамо" щодо річної оренди Цитаїшвілі. Фінансові умови не повідомляються. Другу половину минулого сезону вінгер також провів у Польщі, захищаючи кольори "Вісли".
У 2019 році у складі молодіжної збірної України Георгій Цитаїшвілі став чемпіонои світу U20. Але після цього вирішив грати за збірну Грузії.
21-річний Цитаїшвілі зіграв за "Динамо" 24 матчі. Є вихованцем київського клубу.
- У травні 2021 року Цитаїшвілі зізнався, що сподівається за кілька років перейти з "Динамо" до європейського топ-клубу
- Після цього стало відомо, що півзахисник "Динамо" Георгій Цитаїшвілі отримав грузинське громадянство.
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