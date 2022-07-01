Чемпіон світу з футболу покинув "Динамо" заради польського клубу

Про це написав офіційний Twitter "Леху".

Познанський "Лех" домовився з "Динамо" щодо річної оренди Цитаїшвілі. Фінансові умови не повідомляються. Другу половину минулого сезону вінгер також провів у Польщі, захищаючи кольори "Вісли".

У 2019 році у складі молодіжної збірної України Георгій Цитаїшвілі став чемпіонои світу U20. Але після цього вирішив грати за збірну Грузії.

21-річний Цитаїшвілі зіграв за "Динамо" 24 матчі. Є вихованцем київського клубу.

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