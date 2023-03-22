Про це Озіл написав у twitter.

Причиною свого рішення півзахисник турецького "Істанбула" назвав постійні травми, які йому дошкуляли останнім часом.

Месут Озіл також виступав за німецькі "Шальке" та "Вердер", іспанський "Реал", англійський "Арсенал" та турецький "Фенербахче".

Озіл зіграв за збірну Німеччини 92 матчі та забив 23 голи. Разом з нею у 2014 році став чемпіоном світу.