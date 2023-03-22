Чемпіон світу з футболу в 34 роки оголосив про завершення кар'єри
Німецький футболіст Месут Озіл, який став чемпіоном світу в 2014 році, оголосив про завершення кар'єри
Про це Озіл написав у twitter.
Причиною свого рішення півзахисник турецького "Істанбула" назвав постійні травми, які йому дошкуляли останнім часом.
Месут Озіл також виступав за німецькі "Шальке" та "Вердер", іспанський "Реал", англійський "Арсенал" та турецький "Фенербахче".
Озіл зіграв за збірну Німеччини 92 матчі та забив 23 голи. Разом з нею у 2014 році став чемпіоном світу.
- 10 січня валлійський футболіст Гарет Бейл, який з "Реалом" п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів, оголосив, що завершує кар'єру в 33 роки.
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