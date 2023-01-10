П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів у 33 роки оголосив про завершення кар'єри
Валлійський футболіст Гарет Бейл, який з "Реалом" п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів, оголосив, що завершує кар'єру в 33 роки
Про це Бейл повідомив у Instagram.
"Після ретельних роздумів я оголошую, що негайно йду з клубного та міжнародного футболу. Мені неймовірно пощастило, що я здійснив свою мрію займатися спортом, який люблю. Все від мого першого контакту в "Саутгемптоні" і до останнього в "Лос-Анджелесі", і те, що було між ними, сформувало клубну кар’єру, якою я пишаюся. А грати за свою країну та бути капітаном було справді мрією", - написав Бейл.
33-річний валлієць перейшов до "Реалу" в 2013 році з англійського "Тоттенгема" за 101 млн євро. Бейл зіграв за мадридців 258 матчів, забив 106 голів та віддав 67 результативних передач. Він став з "Реалом" п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів, тричі виграв чемпіонат Іспанії, чотири рази - клубний чемпіонат світу та двічі - Суперкубок УЄФА.
Також виступав за англійський "Саутгемптон" та "Лос-Анджелес" зі США, який став його останнім клубом.
Гарет Бейл зіграв 111 матчів та забив 40 голів за збірну Уельсу.
- 1 червня 2022 року Гарет Бейл оголосив, що залишає "Реал".
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