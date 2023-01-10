Про це Бейл повідомив у Instagram.

"Після ретельних роздумів я оголошую, що негайно йду з клубного та міжнародного футболу. Мені неймовірно пощастило, що я здійснив свою мрію займатися спортом, який люблю. Все від мого першого контакту в "Саутгемптоні" і до останнього в "Лос-Анджелесі", і те, що було між ними, сформувало клубну кар’єру, якою я пишаюся. А грати за свою країну та бути капітаном було справді мрією", - написав Бейл.

33-річний валлієць перейшов до "Реалу" в 2013 році з англійського "Тоттенгема" за 101 млн євро. Бейл зіграв за мадридців 258 матчів, забив 106 голів та віддав 67 результативних передач. Він став з "Реалом" п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів, тричі виграв чемпіонат Іспанії, чотири рази - клубний чемпіонат світу та двічі - Суперкубок УЄФА.

Також виступав за англійський "Саутгемптон" та "Лос-Анджелес" зі США, який став його останнім клубом.

Гарет Бейл зіграв 111 матчів та забив 40 голів за збірну Уельсу.

1 червня 2022 року Гарет Бейл оголосив, що залишає "Реал".

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