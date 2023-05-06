Чемпіон у категорії Ломаченко отримав вирок у справі про ДТП

Про це повідомляє BoxingScene.

Суд у Балтіморі засудив Девіса до трьох років позбавлення волі умовно, 90 днів домашнього арешту та 200 годин громадських робіт.

Американський боксер у листопаді 2020 року за кермом Lamborghini Uris проїхав на червоне світло, внаслідок чого спровокував ДТП із Toyota Solara. Внаслідок аварії постраждали четверо людей, а сам боксер втік. На момент аварії він не мав керувати авто, оскільки був позбавлений посвідчення водія. Девісу висунули звинувачення за 14 пунктами, у лютому 2023 року він визнав себе винним за чотирма з них.

Джервонта Девіс володіє званням "регулярного" чемпіона WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в легкій вазі (до 61,2 кг). Головний пояс у цій категорії належить іншому американцю — Девіну Хейні. Він захищатиме титул абсолютного чемпіона світу 20 травня у бою проти Василя Ломаченка з України.