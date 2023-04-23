Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ніч проти 23 квітня в Лас-Вегасі (США) у поєдинку американських боксерів Девіс вже у другому раунді відправив Гарсію в нокдаун. Він продовжував домінувати на рингу та нокаутував суперника у сьомому раунді ударом по корпусу.

Для непереможного Девіса ця перемога стала 29 в кар'єрі. Гарсія зазнав першої поразки.

Джервонта Девіс відстояв звання "регулярного" чемпіона WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в легкій вазі (до 61,2 кг). Головним поясом у цій категорії володіє інший американець - Девін Хейні. Він захищатиме титул абсолютного чемпіона світу 20 травня у бою проти Василя Ломаченка з України.