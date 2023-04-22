"Він марить": Абсолютний чемпіон світу висміяв слова Ломаченка
Абсолютний чемпіон світу Девін Хейні висміяв заяву Василя Ломаченка, який попри дві поразки, називає себе непереможним
Про це повідомляє Fight Hub TV.
За словами Девіна Хейні, який є абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг), Василь Ломаченко марить, адже має в пасиві дві поразки - від мексиканця Орландо Салідо та американця Теофімо Лопеса.
"Лома називає себе непереможним? Та він просто марить! Він мав навіть не одну поразку, а дві. Так, бій із Салідо реально був близьким, але Лопесу він програв без варіантів. Чиста поразка. Виходить, у нього дві поразки, а 20 травня стане три. Решту нісенітниць навіть слухати не хочу", - сказав Хейні, який відстоюватиме своє звання у поєдинку з Ломаченком 20 травня у Лас-Вегасі (США).
- 31 березня Василь Ломаченко та Девін Хейні провели першу дуель поглядів перед боєм.
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