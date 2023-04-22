Про це повідомляє Fight Hub TV.

За словами Девіна Хейні, який є абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг), Василь Ломаченко марить, адже має в пасиві дві поразки - від мексиканця Орландо Салідо та американця Теофімо Лопеса.

"Лома називає себе непереможним? Та він просто марить! Він мав навіть не одну поразку, а дві. Так, бій із Салідо реально був близьким, але Лопесу він програв без варіантів. Чиста поразка. Виходить, у нього дві поразки, а 20 травня стане три. Решту нісенітниць навіть слухати не хочу", - сказав Хейні, який відстоюватиме своє звання у поєдинку з Ломаченком 20 травня у Лас-Вегасі (США).