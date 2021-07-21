Чемпіонат НБА виграв клуб, який не брав титул 50 років

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ніч проти середи, 21 липня, у шостому матчі фіналу плей-офф НБА, "Мілуокі Бакс" вдома переграв "Фінікс Санз" 105:98, переміг в серії 4:2 та став чемпіоном.

"Мілуокі Бакс" здобув титул у Національній баскетбольній асоціації вперше за 50 років. У попередній раз "Бакс" ставали чемпіонами у 1971 році. Загалом "Мілуокі" виграв чемпіонату НБА вдруге у сторії.



"Wisconsin, we've got a room at the top of the world tonight!"



???? The @Bucks radio call as the franchise captures its first championship in 50 years! pic.twitter.com/Y5yE67bTqj — NBA (@NBA) July 21, 2021

8 липня повідомлялося, що статки американського баскетболіста НБА Леброна Джеймса у 2021 році сягнуть $1 млрд.

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