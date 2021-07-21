Чемпіонат НБА виграв клуб, який не брав титул 50 років
Чемпіоном Національної баскетбольної ліги став американський клуб "Мілуокі Бакс"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч проти середи, 21 липня, у шостому матчі фіналу плей-офф НБА, "Мілуокі Бакс" вдома переграв "Фінікс Санз" 105:98, переміг в серії 4:2 та став чемпіоном.
"Мілуокі Бакс" здобув титул у Національній баскетбольній асоціації вперше за 50 років. У попередній раз "Бакс" ставали чемпіонами у 1971 році. Загалом "Мілуокі" виграв чемпіонату НБА вдруге у сторії.
- 8 липня повідомлялося, що статки американського баскетболіста НБА Леброна Джеймса у 2021 році сягнуть $1 млрд.
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