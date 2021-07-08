Суперзірка НБА стане п'ятим мільярдером серед спортсменів у світі
Статки американського баскетболіста НБА Леброна Джеймса у 2021 році сягнуть $1 млрд
Про це повідомляє Forbes.
За підрахунками видання, у 2021 році гравець клубу Національної баскетбольної асоціації "Лос-Анджелес Лейкерс" заробить $95,4 млн, в тому числі - $64 млн від рекламних контрактів. Це абсолютний рекорд для гравців НБА і найвищий показник в історії американських командних видів спорту.
Завдяки цьому, загальний заробіток Джеймса за кар'єру сягне $1 млрд, з яких $700 млн він отримав поза баскетбольним майданчиком.
Леброн Джеймс стане п'ятим доларовим мільярдером серед спортсменів. Він приєднається до американського гольфіста Тайгера Вудса, боксера зі США Флойда Мейвезера, та двох футболістів - португальця Кріштіану Роналду та аргентинця Ліонеля Мессі.
36-річний Леброн Джеймс є чотириразовим чемпіоном НБА. Він чотири рази визнавався найкращим гравцем регулярного чемпіонату і найціннішим баскетболістом фінальної серії плей-офф.
- 12 травня стало відомо, що Конор Макгрегор заробив за рік $180 млн та став найбільш високооплачуваним спортсменом світу за версією Forbes.
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