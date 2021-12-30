Чемпіонат світу з хокею скасували у розпал турніру
Молодіжний чемпіонат світу, який відбувався у Канаді, скасували через масові випадки коронавірусу в командах після трьох турів змагань
Про це повідомляє ІІХФ (Міжнародна федерація хокею).
Таке рішення було ухвалено після того, як у трьох матчах 3-го туру групового етапу збірним Росії, Чехії та США присудили технічні поразки через випадки зараження коронавірусом у командах.
"Ми скасували турнір, але із січня почнемо працювати над організацією нового. Ми все ще хочемо провести ЧС-2022 і не здаємось. Можливо, турнір буде у червні, влітку", - сказав президент ІІХФ Люк Тардіф.
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