Чемпіони кібербезпеки. Поліція презентувала онлайн-гру для дітей
Кіберполіція Сумщини презентувала безплатну онлайн-гру для дітей "Чемпіони кібербезпеки"
Про це інформує в телеграмі Міністерство внутрішніх справ.
Гра "Чемпіони кібербезпеки" має допомогти дітям навчитися розпізнати шахрайство, як діяти у разі кібербулінгу або сексуальних злочинів у мережі, або ж як попередити витік таємної інформації. Завдяки вікторині гравці зможуть покращити знання з цифрової безпеки та підвищити рівень кібергігієни.
"Просвітницько-профілактична гра у форматі вікторини допоможе дітям випрацювати навички безпечної поведінки в інтернеті. Розробили застосунок кіберполіцейські спільно з громадськими та урядовими організаціями регіону", - йдеться в повідомленні.
Застосунок може бути цікавим і для дорослих.
Гра безкоштовна, завантажити її можна за посиланням.
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