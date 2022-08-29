Про це інформує в телеграмі Міністерство внутрішніх справ.

Гра "Чемпіони кібербезпеки" має допомогти дітям навчитися розпізнати шахрайство, як діяти у разі кібербулінгу або сексуальних злочинів у мережі, або ж як попередити витік таємної інформації. Завдяки вікторині гравці зможуть покращити знання з цифрової безпеки та підвищити рівень кібергігієни.

"Просвітницько-профілактична гра у форматі вікторини допоможе дітям випрацювати навички безпечної поведінки в інтернеті. Розробили застосунок кіберполіцейські спільно з громадськими та урядовими організаціями регіону", - йдеться в повідомленні.

Застосунок може бути цікавим і для дорослих.

Гра безкоштовна, завантажити її можна за посиланням.