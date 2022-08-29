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Чемпіони кібербезпеки. Поліція презентувала онлайн-гру для дітей

29 серпня, 2022 понедiлок
20:19
Технології Чемпіони кібербезпеки. Поліція презентувала онлайн-гру для дітей

Кіберполіція Сумщини презентувала безплатну онлайн-гру для дітей "Чемпіони кібербезпеки"

Про це інформує в телеграмі Міністерство внутрішніх справ.

Гра "Чемпіони кібербезпеки" має допомогти дітям навчитися розпізнати шахрайство, як діяти у разі кібербулінгу або сексуальних злочинів у мережі, або ж як попередити витік таємної інформації. Завдяки вікторині гравці зможуть покращити знання з цифрової безпеки та підвищити рівень кібергігієни.  

"Просвітницько-профілактична гра у форматі вікторини допоможе дітям випрацювати навички безпечної поведінки в інтернеті. Розробили застосунок кіберполіцейські спільно з громадськими та урядовими організаціями регіону", - йдеться в повідомленні.

Застосунок може бути цікавим і для дорослих.

Гра безкоштовна, завантажити її можна за посиланням.

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Україна
поліція
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