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Головна Спорт Чемпіоном світу з футболу вперше став гравець, який виступав в УПЛ

Чемпіоном світу з футболу вперше став гравець, який виступав в УПЛ

19 грудня, 2022 понедiлок
18:07
Спорт Алехандро Гомес

Колишній півзахисник харківського "Металіста" Алехандро Гомес став першим гравцем, який виступав за український клуб та виграв чемпіонат світу з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

На ЧС-2022 Гомес зіграв за збірну Аргентини 2 матчі на груповому етапі - проти Саудівської Аравії (1:2) та Австралії (2:1). 

Загалом на рахунку 34-річного півзахисника 17 матчів та 3 голи за національну команду. 

До Алехандро "Папу" Гомеса жоден з чинних чи колишній гравців українських клубів не ставав чемпіоном світу. 

Аргентинець грав за "Металіст" у 2013-2014 роках. Також він виступав за аргентинські "Арсенал", "Сан-Лоренсо", італійські "Катанію" та "Аталанту". Зараз Гомес є футболістом іспанської "Севільї".  

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футбол
Металіст
УПЛ
чемпіонат України
чемпіонат світу-2022
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