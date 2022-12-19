Про це повідомляє Еспресо.TV.

На ЧС-2022 Гомес зіграв за збірну Аргентини 2 матчі на груповому етапі - проти Саудівської Аравії (1:2) та Австралії (2:1).

Загалом на рахунку 34-річного півзахисника 17 матчів та 3 голи за національну команду.

До Алехандро "Папу" Гомеса жоден з чинних чи колишній гравців українських клубів не ставав чемпіоном світу.

Аргентинець грав за "Металіст" у 2013-2014 роках. Також він виступав за аргентинські "Арсенал", "Сан-Лоренсо", італійські "Катанію" та "Аталанту". Зараз Гомес є футболістом іспанської "Севільї".

18 грудня збірна Аргентини переграла у фіналі по пенальті Францію та стала чемпіоном світу-2022.

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