Через 8 місяців цієї війни світ більш згуртований і рішучий ніж будь-коли, - Байден про голосування в Радбезі ООН щодо анексії РФ територій України
Президент США Джо Байден зробив заяву щодо голосування на Генеральній Асамблеї ООН із засудженням незаконних спроб Росії анексувати територію України
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
"Сьогодні переважна більшість світу – нації з усіх регіонів, великих і малих, які представляють широкий спектр ідеологій і урядів – проголосували за захист Статуту ООН і засудили незаконну спробу Росії силою анексувати територію України. 143 країни виступили на боці свободи, суверенітету та територіальної цілісності – навіть більше, ніж 141 країна, які в березні проголосували за однозначне засудження війни Росії проти України. Лише 4 країни вирішили стати на бік Росії: Білорусь, Корейська Народно-Демократична Республіка, Нікарагуа та Сирія", - заявив Байден.
Президент США зазначив, що нападаючи на основні положення Статуту ООН, Росія руйнує самі основи міжнародного миру та безпеки: "Ставки цього конфлікту зрозумілі всім, і світ надіслав чітке повідомлення у відповідь: Росія не може стерти з карти суверенну державу. Росія не може змінити кордони силою. Росія не може захопити територію іншої країни як свою".
Він додав, що Україна має такі ж права, як і будь-яка інша суверенна держава. І повинна мати можливість вибирати своє власне майбутнє, а її народ повинен мати можливість мирно жити в її міжнародно визнаних кордонах:
"Майже через вісім місяців цієї війни світ щойно продемонстрував, що він більш згуртований і рішучий, ніж будь-коли, притягнути Росію до відповідальності за її порушення. Разом з Генеральною Асамблеєю ООН ми не потерпимо незаконних спроб анексії чи силового розкрадання Росією територій сусідньої держави. Ми будемо відстоювати міжнародне право, Статут ООН, а також права та захист, які вони надають Україні та її народу – і кожній державі та народу всюди".
- Нагадаємо, напередодні Генасамблея ООН засудила псевдореферендуми РФ в Україні. Анексію разом з РФ підтримали лише Білорусь, Сирія, Північна Корея та Нікарагуа, а засудили – 143 країни
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.14
Купівля 40.14Продаж 41.04
-
EUR
Купівля 38.4Продаж 39.71
- Актуальне
- Важливе