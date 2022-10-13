Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Сьогодні переважна більшість світу – нації з усіх регіонів, великих і малих, які представляють широкий спектр ідеологій і урядів – проголосували за захист Статуту ООН і засудили незаконну спробу Росії силою анексувати територію України. 143 країни виступили на боці свободи, суверенітету та територіальної цілісності – навіть більше, ніж 141 країна, які в березні проголосували за однозначне засудження війни Росії проти України. Лише 4 країни вирішили стати на бік Росії: Білорусь, Корейська Народно-Демократична Республіка, Нікарагуа та Сирія", - заявив Байден.

Президент США зазначив, що нападаючи на основні положення Статуту ООН, Росія руйнує самі основи міжнародного миру та безпеки: "Ставки цього конфлікту зрозумілі всім, і світ надіслав чітке повідомлення у відповідь: Росія не може стерти з карти суверенну державу. Росія не може змінити кордони силою. Росія не може захопити територію іншої країни як свою".

Він додав, що Україна має такі ж права, як і будь-яка інша суверенна держава. І повинна мати можливість вибирати своє власне майбутнє, а її народ повинен мати можливість мирно жити в її міжнародно визнаних кордонах:

"Майже через вісім місяців цієї війни світ щойно продемонстрував, що він більш згуртований і рішучий, ніж будь-коли, притягнути Росію до відповідальності за її порушення. Разом з Генеральною Асамблеєю ООН ми не потерпимо незаконних спроб анексії чи силового розкрадання Росією територій сусідньої держави. Ми будемо відстоювати міжнародне право, Статут ООН, а також права та захист, які вони надають Україні та її народу – і кожній державі та народу всюди".

Нагадаємо, напередодні Генасамблея ООН засудила псевдореферендуми РФ в Україні. Анексію разом з РФ підтримали лише Білорусь, Сирія, Північна Корея та Нікарагуа, а засудили – 143 країни

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb