Через Афганістан Росія і Китай вважають, що вони за крок від перемоги над Заходом. Восени можлива ескалація з боку Путіна, - Піонтковський
Російська Федерація і Китайська Народна Республіка перебувають в ейфорії від того, що американські військові тікали з Афганістану - це для них майже перемога над Заходом
Про це політолог Андрій Піонтковський (Вашингтон, США) повідомив у програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на Еспресо.TV.
"Можливо, краєм ока ви дивитеся пропагандистські російські передачі, там просто лунає крик, що після Афганістану буде Україна і з неї також тікатимуть американці. Але вони забувають, що американці не бігтимуть з України, адже їх там немає. Ось цей тріумф від сприйняття падіння ненависного противника застеляє їм розум та очі. І я би сказав, що вірогідність військової ескалації в першій половині вересня є набагато вищою, ніж кілька днів тому. Просто через цю божевільну спокусу, яка відкрилася перед Москвою і Пекіном", - зазначив Піонтковський.
Читайте також: У банкоматах Афганістану закінчилася готівка, Western Union не працює
Політолог зауважив, що Китаю та Росії здається, що вони зараз знаходяться за крок від перемоги над ненависним їм Заходом: лишилося нанести 2 удари по беззахисному, як їм здається, американському керівництву - загарбати Україну і Тайвань.
“У Москві осліплені сценами, в яких люди, тікаючи з Афганістану, просто повисали на шасі літаків. У Кремлі готові піти на ескалацію. Володимир Зеленський повинен це пояснити президенту США Джозефу Байдену, адже американці публічно зобов’язалися, що у разі масованої та військової атаки вглиб України Штати переходять від економічних санкцій до тотальної економічної війни, і нададуть максимальну підтримку Україні озброєнням, інструкторами, радниками і розвіданими - усім, за виключенням прямого пересилання дивізій”, - повідомив Андрій Піонтковський.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 30.94Продаж 31.42
- Актуальне
- Важливе