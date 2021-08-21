Через Афганістан Росія і Китай вважають, що вони за крок від перемоги над Заходом. Восени можлива ескалація з боку Путіна, - Піонтковський

Про це політолог Андрій Піонтковський (Вашингтон, США) повідомив у програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на Еспресо.TV.



"Можливо, краєм ока ви дивитеся пропагандистські російські передачі, там просто лунає крик, що після Афганістану буде Україна і з неї також тікатимуть американці. Але вони забувають, що американці не бігтимуть з України, адже їх там немає. Ось цей тріумф від сприйняття падіння ненависного противника застеляє їм розум та очі. І я би сказав, що вірогідність військової ескалації в першій половині вересня є набагато вищою, ніж кілька днів тому. Просто через цю божевільну спокусу, яка відкрилася перед Москвою і Пекіном", - зазначив Піонтковський.



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Політолог зауважив, що Китаю та Росії здається, що вони зараз знаходяться за крок від перемоги над ненависним їм Заходом: лишилося нанести 2 удари по беззахисному, як їм здається, американському керівництву - загарбати Україну і Тайвань.



“У Москві осліплені сценами, в яких люди, тікаючи з Афганістану, просто повисали на шасі літаків. У Кремлі готові піти на ескалацію. Володимир Зеленський повинен це пояснити президенту США Джозефу Байдену, адже американці публічно зобов’язалися, що у разі масованої та військової атаки вглиб України Штати переходять від економічних санкцій до тотальної економічної війни, і нададуть максимальну підтримку Україні озброєнням, інструкторами, радниками і розвіданими - усім, за виключенням прямого пересилання дивізій”, - повідомив Андрій Піонтковський.





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