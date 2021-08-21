У банкоматах Афганістану закінчилася готівка, Western Union не працює
Афганську банківську систему паралізовано вже сьомий день поспіль
Це відчутно впливає на рівень життя, настрої і повсякденність населенян країни, передає Еспресо.TV.
"У банкоматах немає готівки, банки не здійснюють операції, не діють офіси Western Union, куди зазвичай надходять гроші з -за кордону. Після їх закриття тепер майже неможливо надіслати гроші до країни", - інформує в суботу, 21 серпня 2021 року, BBC News.
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Люди кажуть, що у них закінчуються кошти. Доводиться доїдати останні запаси харчів.
Занепокоєння з приводу завтрашнього дня зростає як у столиці, так і в провінціях.
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На думку політологів, наразі загалом посивне ставлення афганців до Талібану в разі прродовження новою владою подібної економічної політики породить неминучий активний опір.
- Тим часом таліби ще вирішують, як їм керувати Афганістаном.
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