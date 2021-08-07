Через аварію на насосній станції у Житомирі до річки Тетерів потрапили неочищені стоки

Сьогодні, 7 серпня 2021 року, відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій, на якому вирішили щогодини проводити аналіз води в річці, інформує Еспресо.TV.



"Через аварію на колекторі ГКНС сьогодні скликали позачергове засідання комісії з ТБ та НС. 7 тис м³ неочищених стоків потрапили до Тетерева унаслідок аварії на колекторі головної каналізаційної насосної станції. Рішенням комісії відсьогодні проводитиметься щогодинний аналіз води у річці. У разі пониження показників рівня кисню у водосховищі «Відсічне» понизять рівень скиду води до 3,05 метрів", - повідомили на сторінці Житомирської міської ради у Facebook



За фактом виникнення аварії на напірному каналізаційному колекторі головної комунальної насосної станції розпочате службове розслідування.



Воду з машинного залу відкачали. Далі ведуться роботи із заміни двигунів насосної станції.



Попередньою причиною НС названо фактично шестиденну норму опадів, що випала в Житомирі.





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