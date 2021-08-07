Через аварію на насосній станції у Житомирі до річки Тетерів потрапили неочищені стоки
У Житомирі з причини аварії на колекторі насосної станції у річку Тетерів потрапили неочищені стічні води
Сьогодні, 7 серпня 2021 року, відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій, на якому вирішили щогодини проводити аналіз води в річці, інформує Еспресо.TV.
"Через аварію на колекторі ГКНС сьогодні скликали позачергове засідання комісії з ТБ та НС. 7 тис м³ неочищених стоків потрапили до Тетерева унаслідок аварії на колекторі головної каналізаційної насосної станції. Рішенням комісії відсьогодні проводитиметься щогодинний аналіз води у річці. У разі пониження показників рівня кисню у водосховищі «Відсічне» понизять рівень скиду води до 3,05 метрів", - повідомили на сторінці Житомирської міської ради у Facebook
За фактом виникнення аварії на напірному каналізаційному колекторі головної комунальної насосної станції розпочате службове розслідування.
Воду з машинного залу відкачали. Далі ведуться роботи із заміни двигунів насосної станції.
Попередньою причиною НС названо фактично шестиденну норму опадів, що випала в Житомирі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.75
Купівля 26.75Продаж 27
-
EUR
Купівля 31.49Продаж 31.93
- Актуальне
- Важливе