Через дефіцит електроенергії Україна знову брала аварійну допомогу з енергосистем країн Європи
Споживання електроенергії в Україні й надалі перебуває на високому рівні. 23 серпня Укренерго запросило аварійну допомогу з країн Європи для задоволення попиту
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Споживання тримається на найвищому за літо рівні. Вчора, 23 серпня, вечірній максимум споживання всього на 3% був нижчим за літній рекорд 21 серпня, навіть попри зменшення температури на 4℃. НЕК "Укренерго" для покриття попиту застосовувало з 18:00 до 22:00 аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 1800 МВт-год", - ідеться у повідомленні.
У компанії нагадали, що аварійна допомога не є комерційним імпортом, це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для запобігання відключенням споживачів.
"Основна причина її застосування - дефіцит електроенергії в енергосистемі через великий обсяг пошкоджень на теплових та гідроелектростанціях... Обсягів імпорту, який зараз надходить в українську енергосистему з Європи й формується в рамках функціонування ринку електроенергії, не вистачає для покриття різниці між збільшеним споживанням та обмеженими можливостями виробітку на електростанціях", - пояснили в Укренерго.
У четвер максимальна потужність імпорту зі Словаччини у вечірні години складе 30 МВт. Експорту не заплановано.
- Україна 22 серпня побила рекорд обсягів аварійної допомоги з енергосистем Румунії та Польщі. Внаслідок ремонту ТЕС і ГЕС генерація не може задовольнити потреби споживачів електроенергії.
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