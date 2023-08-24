Через дефіцит електроенергії Україна знову брала аварійну допомогу з енергосистем країн Європи

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Споживання тримається на найвищому за літо рівні. Вчора, 23 серпня, вечірній максимум споживання всього на 3% був нижчим за літній рекорд 21 серпня, навіть попри зменшення температури на 4℃. НЕК "Укренерго" для покриття попиту застосовувало з 18:00 до 22:00 аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 1800 МВт-год", - ідеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що аварійна допомога не є комерційним імпортом, це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для запобігання відключенням споживачів.

"Основна причина її застосування - дефіцит електроенергії в енергосистемі через великий обсяг пошкоджень на теплових та гідроелектростанціях... Обсягів імпорту, який зараз надходить в українську енергосистему з Європи й формується в рамках функціонування ринку електроенергії, не вистачає для покриття різниці між збільшеним споживанням та обмеженими можливостями виробітку на електростанціях", - пояснили в Укренерго.

У четвер максимальна потужність імпорту зі Словаччини у вечірні години складе 30 МВт. Експорту не заплановано.