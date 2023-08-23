Україна 22 серпня оновила рекорд обсягів аварійної допомоги з енергосистем Румунії та Польщі

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Учора, 22 серпня, споживання трималось на верхніх позначках. Вечірній максимум споживання всього на 2,5% був нижчим за рекорд всього літа 21 серпня. НЕК "Укренерго" було вимушене для покриття попиту з 13:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг поставив новий рекорд 3900 МВт-год", - ідеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що це останній і найдорожчий захід екстреного реагування, аби запобігти відключенням споживачів. Україна була змушена взяти аварійну допомогу через дефіцит електроенергії, пов'язаний із ремонтною кампанією на ТЕС і ГЕС.

"Обсягів імпорту, який зараз надходить в українську енергосистему з Європи й формується в рамках функціонування ринку електроенергії, не вистачає для покриття різниці між збільшеним споживанням та обмеженими можливостями виробітку на електростанціях", - пояснили в Укренерго.

Там зазначили, що на середу заплановано імпорт незначних обсягів електроенергії зі Словаччини та Молдови у вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 467 МВт. Експорту не буде.