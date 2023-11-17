Через дії окупантів на ЗАЕС виник ризик відмови дизель-генераторів: подробиці

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Фейкове керівництво Запорізької АЕС наказало використовувати мастило російського виробництва для резервної дизельної електростанції (РДЕС), не врахувавши, що при нагріванні саме це мастило починає інтенсивно пінитися. Це призводить до зниження тиску в системі й автоматичного відключення дизель-генераторів", - ідеться у повідомленні.

Президент Енергоатому Петро Котін наголосив, що такі дії російських енергетиків, яких окупанти завезли на ЗАЕС, "ведуть до неминучої деградації обладнання і систем, важливих для безпеки станції".

"Зрештою це може спровокувати відмову найважливішого обладнання систем безпеки – дизель-генераторів, із подальшим переходом у ядерну та радіаційну аварію", - наголосили в Міненерго.

Там також зазначили, що дії росіян є грубим порушенням вимог ядерного законодавства України, тому після деокупації станції винні понесуть покарання.