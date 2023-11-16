Через дії росіян на одному з блоків ЗАЕС відбувається витік реагентів: подробиці від Міненерго

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Унаслідок переведення – в порушення умов ліцензії Держатомрегулювання та вимог Енергоатому – 5-го енергоблока тимчасово окупованої ЗАЕС у "гарячий" стан стався інцидент із витоком реагентів із першого контуру реактора в другий", - ідеться у повідомленні.

Вказується, що окупанти використовують пару, яку генерує 5-й енергоблок, для опалення та забезпечення власних потреб станції. Саме тому вони не поспішають переводити блок у стан "холодного зупину", навіть попри наявні порушення.

"Через некомпетентність російського персоналу, зокрема начальника зміни хімічного цеху, котрий втратив контроль за насиченням фільтрів спецводоочистки, вода першого контуру з розчином борної кислоти потрапляє в деаератор машзалу, а звідти знову на всі парогенератори. Такі дії окупантів можуть призвести до втрати цілісності трубок парогенераторів, що безперечно не відповідає регламенту безпечної експлуатації енергоблока АЕС", - наголосили в Міненерго.

Нагадаємо, росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.