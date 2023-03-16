Через Дію українці купили вже 0,5 млн військових облігацій
Українці придбали в Дії вже пів мільйона військових облігацій – це 500 мільйонів гривень на підтримку економіки країни та Сил оборони
Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Це 500 мільйонів гривень на підтримку економіки країни та Сил оборони. Від зброї, бронежилетів, касок до зарплат лікарям, вчителям та іншим соціально важливим професіям.
Військові облігації в Дії – спонсорування перемоги України над Росією та гарантований прибуток. Нещодавно українці вже отримали на картку єПідтримка виплати за облігацію Херсон. Багато хто відразу ж реінвестував ці гроші у звільнення Криму, Донецька, Луганська, Маріуполя, Бердянська та Енергодара, придбавши відповідні облігації", - написав міністр.
- Нещодавно в Дії спростували інформацію про надсилання повісток через застосунок.
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