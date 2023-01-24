Через доньку передавав росіянам дані про дислокацію Сил оборони: на Донеччині затримали ексберкутівця
Служба безпеки України затримала колишнього співробітника розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут", який збирав і через доньку передавав росіянами дані про дислокацію українських захисників на Донеччині
Про це інформує СБУ.
Після 24 лютого 2022 року чоловік добровільно розпочав збір інформації про переміщення та базування українських військ у районах міст Гірник та Красногорівка. Для цього він об'їжджав місцевість і слідкував за підрозділами Сил оборони.
Усі зібрані дані він передавав доньці через месенджер. Вона проживає у тимчасово окупованому Севастополі. Після отримання інформації жінка передавала їх своєї знайомому, який є учасником окупаційного угруповання РФ на території тимчасово окупованого Криму. Ці відомості він використовував для підготовки прицільних ракетних ударів по об'єктазх в Україні.
Крім того, ексберкутівець пропонував знайомому своєї доньки допомогу у проведенні диверсій проти підрозділів ЗСУ. Для цього він просив надати йому зброю та боєприпаси.
Під час затримання у чоловіка виявили мобільний телефон і символіку терористичної організації "ДНР". Наразі зловмиснику повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Його утримують під вартою.
- 24 січня СБУ викрила пособника окупантів, який допомагав готувати ракетний удар по енергооб'єкту Кропивницького, зокрема намагався встановити маячок на електропідстанції.
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