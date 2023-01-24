Про це інформує СБУ.

Після 24 лютого 2022 року чоловік добровільно розпочав збір інформації про переміщення та базування українських військ у районах міст Гірник та Красногорівка. Для цього він об'їжджав місцевість і слідкував за підрозділами Сил оборони.

Усі зібрані дані він передавав доньці через месенджер. Вона проживає у тимчасово окупованому Севастополі. Після отримання інформації жінка передавала їх своєї знайомому, який є учасником окупаційного угруповання РФ на території тимчасово окупованого Криму. Ці відомості він використовував для підготовки прицільних ракетних ударів по об'єктазх в Україні.

Крім того, ексберкутівець пропонував знайомому своєї доньки допомогу у проведенні диверсій проти підрозділів ЗСУ. Для цього він просив надати йому зброю та боєприпаси.

Під час затримання у чоловіка виявили мобільний телефон і символіку терористичної організації "ДНР". Наразі зловмиснику повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Його утримують під вартою.

24 січня СБУ викрила пособника окупантів, який допомагав готувати ракетний удар по енергооб'єкту Кропивницького, зокрема намагався встановити маячок на електропідстанції.