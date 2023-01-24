Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Поплічник агресора збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону. Насамперед його цікавили локації місцевих об’єктів енергетики", - розповіли в пресслужбі й зазначили, що зловмисник здійснював фото- та відеофіксацію українських об'єктів і передавав їх ворогу через анонімні месенджери.



"Також за вказівкою ворога він мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій у Кропивницькому. За сигналами маячка окупанти хотіли скоригувати ракетний удар по українському енергооб’єкту", - додали в СБУ.



Там зазначили, що в разі успішної повітряної атаки загарбники планували за допомогою свого агента продовжити серію обстрілів по території обласного центру. Однак співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали при спробі встановлення GPS-пристрою поблизу міської електропідстанції.

Раніше СБУ затримала у Дніпропетровській області російського агента, який наводив ворожі ракети на ТЕС та "полював" за місцевими системами ППО.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb