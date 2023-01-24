СБУ затримала російського агента, який допомагав готувати ракетний удар по енергооб'єкту Кропивницького
СБУ викрила пособника окупантів, який допомагав готувати ракетний удар по енергооб'єкту Кропивницького, зокрема намагався встановити маячок на електропідстанції
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Поплічник агресора збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону. Насамперед його цікавили локації місцевих об’єктів енергетики", - розповіли в пресслужбі й зазначили, що зловмисник здійснював фото- та відеофіксацію українських об'єктів і передавав їх ворогу через анонімні месенджери.
"Також за вказівкою ворога він мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій у Кропивницькому. За сигналами маячка окупанти хотіли скоригувати ракетний удар по українському енергооб’єкту", - додали в СБУ.
Там зазначили, що в разі успішної повітряної атаки загарбники планували за допомогою свого агента продовжити серію обстрілів по території обласного центру. Однак співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали при спробі встановлення GPS-пристрою поблизу міської електропідстанції.
- Раніше СБУ затримала у Дніпропетровській області російського агента, який наводив ворожі ракети на ТЕС та "полював" за місцевими системами ППО.
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