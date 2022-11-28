Про це він заявив у в інтерв'ю Yle, під час візиту до столиці України.

"Останніми днями ми бачили драматичні бомбардування та руйнування цивільних об’єктів в Україні. Ми хочемо продемонструвати солідарність з Україною та розповісти про внесок, який Фінляндія та інші країни зробили та роблять для України", – сказав Хаавісто.

Як він зауважив, Фінляндія прийняла 44 тисячі українських біженців і зобов'язується надати українцям більше захисту, якщо це буде необхідно.

"Цього року Фінляндія надала Україні близько 300 мільйонів євро, з них 200 мільйонів – військова підтримка, 100 мільйонів – гуманітарна. Боїмося найгіршого, що люди залишаться без тепла та води, якщо не працюватимуть електронасоси. Тут очікується, що більше біженців прибуде до скандинавських країн, у тому числі до Фінляндії", – припустив міністр МЗС Фінляндії.

Також він нагадав, що Фінляндія вже надала генератори через координацію рятувальних служб ЄС.

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