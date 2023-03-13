Через імовірну присутність ДРГ на Херсонщині вводять подовжену комендантську годину
На Херсонщині від 13 до 17 березня через можливу присутність ДРГ триватиме подовжена комендантська година. Новий час - з 17:00 і до 06:30 ранку
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Очільник ОВА наголосив, що нововведення необхідне з метою недопущення жертв серед цивільного населення під час контрдиверсійних заходів.
"Всім, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, прошу зробити це негайно, а надалі - планувати свій час перебування на території міста та області", - наголосив Прокудін.
- 13 березня у Херсонській області автомобіль із цивільним чоловіком підірвався на російській міні. Внаслідок отриманих ушкоджень водій загинув на місці.
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