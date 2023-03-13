Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Очільник ОВА наголосив, що нововведення необхідне з метою недопущення жертв серед цивільного населення під час контрдиверсійних заходів.

"Всім, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, прошу зробити це негайно, а надалі - планувати свій час перебування на території міста та області", - наголосив Прокудін.