На Херсонщині автівка підірвалася на російській міні: водій загинув на місці
13 березня у Херсонській області автомобіль із цивільним чоловіком підірвався на російській міні. Внаслідок отриманих ушкоджень водій загинув на місці
Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
"За даними слідства, 13 березня 2023 року на околиці села Посад-Покровське Херсонської області автомобіль з цивільним чоловіком підірвався на протитанковій міні", - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що від мінно-вибухової травми та численних поранень ніг водій загинув на місці.
Відкрито провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Минулого тижня на Херсонщині на ворожій міні підірвалося авто з цивільними, внаслідок чого дві людини загинули, ще двоє дістали поранення.
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