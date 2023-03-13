Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 13 березня 2023 року на околиці села Посад-Покровське Херсонської області автомобіль з цивільним чоловіком підірвався на протитанковій міні", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що від мінно-вибухової травми та численних поранень ніг водій загинув на місці.

Відкрито провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).