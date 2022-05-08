English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Через комендантську годину в Запоріжжі евакуаційний транспорт зможе лише заїхати в місто

Через комендантську годину в Запоріжжі евакуаційний транспорт зможе лише заїхати в місто

8 травня, 2022 неділя
09:22
війна з Росією Запоріжжя

Запоріжжя, у зв'язку з комендантською годиною, з 19:00 8 травня до 05:00 10 травня закривають на виїзд

Про це інформує Запорізька обласна військова адміністрація в телеграмі.

Евакуаційні коридори в напрямку обласного центру працюватимуть лише на в'їзд.

"У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією, евакуаційні коридори в напрямок м. Запоріжжя будуть відкриті виключно на в’їзд до обласного центру. 

Наразі головне завдання перемістити велику кількість машин до м. Запоріжжя, що чекають на в’їзд вже кілька діб. 

Виїзд з міста тимчасово обмежено", – йдеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, з 19:00 8 травня до 05:00 10 травня на Запоріжжі триватиме комендантська година через ризик провокацій, людей закликають перебувати вдома.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Запоріжжя
евакуація
комендантська година
Читайте також:
6 травня, 2022 п'ятниця
Кулеба звернувся до "Троянського коня" в ЄС: той, хто думає, що зараз на правильному боці історії, переконається, що це не так
6 травня, 2022 п'ятниця
Росія вдарила авіацією по Одещині двома ракетами: спрацювала ППО
Дмитрий Кулеба
6 травня, 2022 п'ятниця
"Путін 9 травня може оголосити щось велике": Кулеба закликав не перебільшувати значення дати, бо "кожного дня можливі зміни"
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.34
    Купівля 31.34
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.92
    Продаж 33.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
8 травня
10:28
Школа на Луганщині
У школі на Луганщині після авіаудару загинуло щонайменше 60 людей
10:20
Сауль Альварес та Дмитро Бівол (праворуч)
Найкращий боксер світу зганьбився у бою з росіянином
09:59
зерно хліб пшениця елеватор
Росія намагається продати українське зерно, яке викрала, - Зеленський
09:43
Світовий банк
Кабмін утворив делегацію для перемовин з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо 1,5 млрд доларів допомоги Україні
09:00
Афганістан
В Афганістані противники Талібану розпочали воєнний наступ
08:58
вбивство діти війна
Понад 220 дітей загинуло за час повномасштабного вторгнення РФ, - Денісова
08:19
окупанти
Вночі росіяни відкрили вогонь по Шипіловому Луганської області
08:10
російські війська
Армія Росії не припиняє наступати в Донецькій, Луганській та Херсонській областях, - Генштаб
07:35
ЗСУ знищили втрати ворога
Росія витрачає близько $900 млн в день на війну в Україні – Newsweek
06:53
пожежа
Херсонщина у вогні. Російська армія забороняє гасити пожежу в лісах
06:29
Борис Джонсон
Британія надасть Україні $1,6 млрд військової підтримки – The Guardian
05:02
Кріштіану Роналду
Роналду вперше в кар'єрі пропустить розіграш Ліги чемпіонів, якщо не піде з МЮ
04:38
Енергодар
Відбирають у місцевих документи і обіцяють віддати в понеділок: На Запоріжжі РФ намагається обманом організувати святкування 9 травня
03:33
Андрій Шевченко
Зараз я зосереджений лише на проєктах допомоги Україні, - Андрій Шевченко заявив , що не відновить кар’єру поки триває війна
02:58
На Півдні ЗСУ за добу знищили 80 окупантів і 10 одиниць техніки РФ: уражено 120 цілей противника
02:29
Роман Зозуля
Клуб Зозулі вилетів у третій дивізіон Іспанії
01:56
острів Зміїний
Поблизу острова Зміїний відбулись авіаційні баталії між Україною та РФ: противник зазнав відчутних втрат
01:31
ППО
За добу українські Повітряні сили знищили 1 вертоліт, 11 безпілотників: РФ випустила по Україні 10 ворожих ракет
00:31
вибух, Одеса
В Одесі та Миколаєві пролунали вибухи
00:09
ЧАЕС під окупацією
У Бучі знайшли колбу, яку окупанти викрали на ЧАЕС: вона радіоактивна
00:05
Оновлено
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай
У Білогорівці на Луганщині росіяни скинули авіабомбу на школу, де ховалося близько 90 цивільних: загинуло двоє людей
2022, субота
7 травня
23:58
Маріуполь пологовий
Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 10 лікарів і пошкоджено близько 500 медзакладів
23:37
фейк
Декомунізація, розчарування канадських добровольців у війні в Україні й Херсонщина у складі РФ: Центр при РНБО оприлюднив російські фейки за 7 травня
23:07
У зоні ООС українські військові за добу відбили 9 російських атак, знищили 19 танків, 6 безпілотників і ударний гелікоптер
22:45
Ексклюзив
Микола Княжицький
Не можна зловживати війною, це підриває довіру Заходу до України, - Княжицький про законопроєкт щодо збільшення повноважень міських голів
22:43
У Мангуші біля Маріуполя росіяни знесли пам'ятник Сагайдачному й українським захисникам
22:04
На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу загинуло четверо цивільних, іще 9 отримали поранення
22:00
Газпром
Газпром переконує європейських споживачів, що вони можуть оплачувати газ рублями, - Bloomberg
22:00
Ексклюзив
Іштван Ійдярто
Угорщина не надає Україні зброю, бо це може спровокувати Росію на напад, - посол Угорщини в Україні Ійдярто
21:46
Ексклюзив
Микола Княжицький
Бійців Територіальної оборони треба навчити й забезпечити усім необхідним, а не просто кидати під "гради", - Микола Княжицький
21:44
ЗСУ українські військові
На Сході України ЗСУ за добу знищили 107 окупантів
21:38
Колишне політичне крило ІРА перемагає на виборах у Північній Ірландії. Лідерка партії заявляла про "возз'єднання країни"
21:22
Ексклюзив
Джо Байден
Закон про ленд-ліз - це сигнал для країн, які "нейтральні" до війни, - політолог Рейтерович
21:17
Оновлено
Гасіння пожежі після ракетних ударів 7 травня 2022 року по Одесі
По Одесі влучило 6 російських ракет. Постраждало цивільне підприємство та злітна смуга
21:09
На Харківщині голові Старого Салтова й секретарю Вільховатської сільради оголосили підозру в держзраді
21:05
Михайло Подоляк
Офіс президента відреагував на дані ЗМІ про виведення російських військ з Сирії
20:43
Одеса
Дівчина, затримана за публікацію відео обстрілу Одеси, закликала інших не повторювати її помилок
20:39
Михайло Подоляк
Для звільнення Херсонщини вб'ють стільки росіян, скільки потрібно, - Подоляк
20:22
Росіяни обстріляли Привілля на Луганщині: двоє дітей загинуло, ще двоє й одна жінка зазнали поранень
20:18
ГУР
Росіяни вводять "тимчасові дозволи" для підприємців Херсонщини. У разі відмови погрожують конфіскацією, - розвідка
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV