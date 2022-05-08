Через комендантську годину в Запоріжжі евакуаційний транспорт зможе лише заїхати в місто

Про це інформує Запорізька обласна військова адміністрація в телеграмі.

Евакуаційні коридори в напрямку обласного центру працюватимуть лише на в'їзд.

"У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією, евакуаційні коридори в напрямок м. Запоріжжя будуть відкриті виключно на в’їзд до обласного центру.

Наразі головне завдання перемістити велику кількість машин до м. Запоріжжя, що чекають на в’їзд вже кілька діб.

Виїзд з міста тимчасово обмежено", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 19:00 8 травня до 05:00 10 травня на Запоріжжі триватиме комендантська година через ризик провокацій, людей закликають перебувати вдома.

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