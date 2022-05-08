Через комендантську годину в Запоріжжі евакуаційний транспорт зможе лише заїхати в місто
Запоріжжя, у зв'язку з комендантською годиною, з 19:00 8 травня до 05:00 10 травня закривають на виїзд
Про це інформує Запорізька обласна військова адміністрація в телеграмі.
Евакуаційні коридори в напрямку обласного центру працюватимуть лише на в'їзд.
"У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією, евакуаційні коридори в напрямок м. Запоріжжя будуть відкриті виключно на в’їзд до обласного центру.
Наразі головне завдання перемістити велику кількість машин до м. Запоріжжя, що чекають на в’їзд вже кілька діб.
Виїзд з міста тимчасово обмежено", – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, з 19:00 8 травня до 05:00 10 травня на Запоріжжі триватиме комендантська година через ризик провокацій, людей закликають перебувати вдома.
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