Через Лукашенка: президенти Литви, Латвії та Польщі бойкотували спільне фото з іншими лідерами на саміті COP28
1 грудня президент Литви Гітанас Науседа, очільник Латвії Едгарс Рінкевичс і голова Польщі Анджей Дуда бойкотували спільне з усіма лідерами фото на кліматичній зустрічі ООН COP28 у Дубаї, тому що там позував президент Білорусі Олександр Лукашенко
Про це повідомляє LRT.IT.
Науседа вважає, що позувати з "лідером країни, яка є ареною російської агресії проти України", та обговорювати майбутнє світу та зміни клімату було б лицемірно. Він заявив, що білоруський режим сприяє руйнуванню майбутнього світу і разом з Росією несе відповідальність за загибелі людей та катастрофічний вплив на навколишнє середовище в Україні.
"Це сімейне фото. Лукашенко не є частиною родини, до якої ми хочемо належати", - додав лідер Литви.
Відмовилися сфотографуватися й президенти Латвії та Польщі Едгарс Рінкевичс і Анджей Дуда, які також звинувачують Лукашенка в тому, що він дозволив РФ використовувати територію Білорусі як базу для нападу на Україну й розміщення тактичної ядерної зброї.
Довідково. COP28 закликає країни прискорити скорочення викидів парникових газів і поступово відмовитися від викопного палива. Цьогорічна конференція, у якій взяли участь близько 70 000 людей, фокусується на прискоренні енергетичного переходу, визначенні кліматичного фінансування та зосередженні кліматичних заходів на природі, людях, житті та засобах існування.
- У неділю, 26 листопада, представник Білого дому заявив, що Байден не братиме участі у великому кліматичному саміті ООН, який розпочинається в четвер у Дубаї, який відвідають король Чарльз III, Папа Римський Франциск та лідери майже 200 країн світу.
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