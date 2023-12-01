Через Лукашенка: президенти Литви, Латвії та Польщі бойкотували спільне фото з іншими лідерами на саміті COP28

Про це повідомляє LRT.IT.

Науседа вважає, що позувати з "лідером країни, яка є ареною російської агресії проти України", та обговорювати майбутнє світу та зміни клімату було б лицемірно. Він заявив, що білоруський режим сприяє руйнуванню майбутнього світу і разом з Росією несе відповідальність за загибелі людей та катастрофічний вплив на навколишнє середовище в Україні.

"Це сімейне фото. Лукашенко не є частиною родини, до якої ми хочемо належати", - додав лідер Литви.

Відмовилися сфотографуватися й президенти Латвії та Польщі Едгарс Рінкевичс і Анджей Дуда, які також звинувачують Лукашенка в тому, що він дозволив РФ використовувати територію Білорусі як базу для нападу на Україну й розміщення тактичної ядерної зброї.

Довідково. COP28 закликає країни прискорити скорочення викидів парникових газів і поступово відмовитися від викопного палива. Цьогорічна конференція, у якій взяли участь близько 70 000 людей, фокусується на прискоренні енергетичного переходу, визначенні кліматичного фінансування та зосередженні кліматичних заходів на природі, людях, житті та засобах існування.