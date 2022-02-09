Через навантаження на медичну систему: Південна Корея відмовилася від відстеження контактів хворих на COVID-19

Про це повідомляє France24.



Міністерство охорони здоров'я Кореї заявило, що відмовляться від стратегії "відстеження, тестування і лікування", оскільки вона є надто складною та "має високу ціну для економіки і медичної системи".



Замість цього методу держава планує запровадити новий пакет карантинних обмежень.



За словами речника корейського МОЗ Сон Йонг-Ре, нова стратегія уряду дасть змогу допомогти найбільш вразливим верствам населення і уникнути колапсу медичної системи.



За попередню добу, 8 лютого, у Південній Кореї виявили 49 567 нових випадків COVID-19.

Нагадаємо, 22 листопада 2021 Південна Корея вперше з початку пандемії відновила заняття в школах.