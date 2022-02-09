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Через навантаження на медичну систему: Південна Корея відмовилася від відстеження контактів хворих на COVID-19

9 лютого, 2022 середа
17:52
Суспільство карантин

Південна Корея вирішила відмовитися від відстеження контактів хворих на COVID-19 у зв'язку із навантаженням на медичну систему країни на тлі поширення штаму коронавірусу "Омікрон"

Про це повідомляє France24.

Міністерство охорони здоров'я Кореї заявило, що відмовляться від стратегії "відстеження, тестування і лікування", оскільки вона є надто складною та "має високу ціну для економіки і медичної системи".

Замість цього методу  держава планує запровадити новий пакет карантинних обмежень.

За словами речника корейського МОЗ Сон Йонг-Ре, нова стратегія уряду дасть змогу допомогти найбільш вразливим верствам населення і уникнути колапсу медичної системи.

За попередню добу, 8 лютого, у Південній Кореї виявили 49 567 нових випадків COVID-19. 

  • Нагадаємо, 22 листопада 2021 Південна Корея вперше з початку пандемії відновила заняття в школах.

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