Через навантаження на медичну систему: Південна Корея відмовилася від відстеження контактів хворих на COVID-19
Південна Корея вирішила відмовитися від відстеження контактів хворих на COVID-19 у зв'язку із навантаженням на медичну систему країни на тлі поширення штаму коронавірусу "Омікрон"
Про це повідомляє France24.
Міністерство охорони здоров'я Кореї заявило, що відмовляться від стратегії "відстеження, тестування і лікування", оскільки вона є надто складною та "має високу ціну для економіки і медичної системи".
Замість цього методу держава планує запровадити новий пакет карантинних обмежень.
За словами речника корейського МОЗ Сон Йонг-Ре, нова стратегія уряду дасть змогу допомогти найбільш вразливим верствам населення і уникнути колапсу медичної системи.
За попередню добу, 8 лютого, у Південній Кореї виявили 49 567 нових випадків COVID-19.
- Нагадаємо, 22 листопада 2021 Південна Корея вперше з початку пандемії відновила заняття в школах.
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