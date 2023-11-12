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Головна Економіка Через негоду на Київщині без світла залишилися близько 8 тис. осель

Через негоду на Київщині без світла залишилися близько 8 тис. осель

12 листопада, 2023 неділя
14:46
Економіка Робота з відновлення електропостачання Херсон

У неділю, 12 листопада, в Київській області через негоду без електропостачання залишилися приблизно 8 тисяч домівок. Енергетики працюють у посиленому складі

Про це інформує ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Зазначається, що сьогодні на Київщині дощить, а пориви вітру сягають 20 м/с. Через негоду наразі фіксуються відключення 8 ліній 10 кВ у Бучанському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Білоцерківському районах.

"Там без світла близько 8 тисяч домівок. Енергетики працюють у посиленому складі, щоб якомога швидше повернути світло", - повідомляють у ДТЕК.

За прогнозами синоптиків, негода триватиме до кінця доби. Фахівці компанії готуються до ліквідації можливих аварій.

  • 12 листопада ДСНС попередила українців попередили про погіршення погоди. У північних, центральних областях України очікуються значні дощі, опади також будуть і на півдні, але вже вночі. У Карпатах прогнозують значний сніг.
Україна
негода
Київщина
Енергія
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