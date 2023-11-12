Через негоду на Київщині без світла залишилися близько 8 тис. осель

Про це інформує ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Зазначається, що сьогодні на Київщині дощить, а пориви вітру сягають 20 м/с. Через негоду наразі фіксуються відключення 8 ліній 10 кВ у Бучанському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Білоцерківському районах.

"Там без світла близько 8 тисяч домівок. Енергетики працюють у посиленому складі, щоб якомога швидше повернути світло", - повідомляють у ДТЕК.

За прогнозами синоптиків, негода триватиме до кінця доби. Фахівці компанії готуються до ліквідації можливих аварій.