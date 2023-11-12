Через негоду на Київщині без світла залишилися близько 8 тис. осель
У неділю, 12 листопада, в Київській області через негоду без електропостачання залишилися приблизно 8 тисяч домівок. Енергетики працюють у посиленому складі
Про це інформує ДТЕК Київські регіональні електромережі.
Зазначається, що сьогодні на Київщині дощить, а пориви вітру сягають 20 м/с. Через негоду наразі фіксуються відключення 8 ліній 10 кВ у Бучанському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Білоцерківському районах.
"Там без світла близько 8 тисяч домівок. Енергетики працюють у посиленому складі, щоб якомога швидше повернути світло", - повідомляють у ДТЕК.
За прогнозами синоптиків, негода триватиме до кінця доби. Фахівці компанії готуються до ліквідації можливих аварій.
- 12 листопада ДСНС попередила українців попередили про погіршення погоди. У північних, центральних областях України очікуються значні дощі, опади також будуть і на півдні, але вже вночі. У Карпатах прогнозують значний сніг.
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