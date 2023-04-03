Через негоду знеструмлено частину Київської та Одеської областей

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

За даними відомства, генерація із запасом забезпечує потреби всіх споживачів.

"Учора в результаті ворожих обстрілів було пошкоджено обладнання однієї з ТЕС", - розповіли в Міненерго.

Також там зазначили, що протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 8 тисяч абонентів у Донецькій і Харківській областях.

"Станом на ранок через негоду знеструмлено близько 2 тис. абонентів у Київській області та 3,8 тис. - на Одещині. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання", - додали у відомстві.