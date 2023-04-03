Через негоду знеструмлено частину Київської та Одеської областей
Станом на ранок 3 квітня через негоду знеструмлено близько 2 тис. абонентів у Київській області та 3,8 тис. - на Одещині. Ремонтні бригади вже стали до роботи
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
За даними відомства, генерація із запасом забезпечує потреби всіх споживачів.
"Учора в результаті ворожих обстрілів було пошкоджено обладнання однієї з ТЕС", - розповіли в Міненерго.
Також там зазначили, що протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 8 тисяч абонентів у Донецькій і Харківській областях.
"Станом на ранок через негоду знеструмлено близько 2 тис. абонентів у Київській області та 3,8 тис. - на Одещині. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання", - додали у відомстві.
- 2 квітня було скасовано обмеження споживання у трьох областях, які постраждали внаслідок масованої атаки на Україну 9 березня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.48
Купівля 37.48Продаж 38.29
-
EUR
Купівля 40.39Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе