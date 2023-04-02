Укренерго скасувало обмеження енергоспоживання у трьох областях

Про це пише НЕК "Укренерго".

Обмеження було знято, оскільки компанія завершила ремонт пошкоджених об'єктів. Зазначається, що у цьому їй допомагали литовські спеціалісти.

"Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах центрального регіону. Щиро дякуємо нашим литовським колегам за надану допомогу!", - йдеться у повідомленні.

В інших регіонах обмежень споживання також немає.