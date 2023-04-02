Укренерго скасувало обмеження енергоспоживання у трьох областях
Укренерго скасувала обмеження на енергоспоживання у Київській, Харківській та Житомирській областях, які були введені після масованої ракетної атаки РФ 9 березня
Про це пише НЕК "Укренерго".
Обмеження було знято, оскільки компанія завершила ремонт пошкоджених об'єктів. Зазначається, що у цьому їй допомагали литовські спеціалісти.
"Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах центрального регіону. Щиро дякуємо нашим литовським колегам за надану допомогу!", - йдеться у повідомленні.
В інших регіонах обмежень споживання також немає.
- У ніч на 9 березня російські війська масовано атакували Україну, були влучання по критичній інфраструктурі, а також загиблі й поранені.
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