Через необґрунтований штраф: Нова пошта подала до суду на Держпродспоживслужбу

Про це повідомила пресслужба Нової пошти.



У пресслужбі нагадали, що в березні 2021 року працівники Держпродспоживслужби прийшли в одне з харківських відділень Укрпошти. Приводом для перевірки стала скарга клієнта щодо пошкодження посилки вартістю 500 грн. В результаті перевірки компанія отримала штраф у розмірі 325,9 млн грн.



"Нова пошта розцінює дію контролюючого органу як маніпуляцію державою своїх повноважень і оскаржує штраф у Харківському окружному адміністративному суді", - йдеться у повідомленні.



Крім того, у пресслужбі додали, що компанія вже направила офіційну скаргу до Держпродспоживслужби на неправомірні дії співробітників харківського підрозділу, а також звернулася до омбудсмена та міжнародних правозахисних організацій.



Так, у компанії вважають, що перевірка відбулася з порушенням законодавства. Зокрема, інспектор, який проводив перевірку, надав документи про перевірку керівнику відділення Нової пошти, який не є уповноваженою особою компанії. Крім того, додали в компанії, представник контролюючого органу за законом мав розписатися в журналі під час здійснення перевірки, однак цього теж не було зроблено.



Водночас, додали у пресслужбі, керівник відділення запропонував інспекторам звернутися до керівництва компанії, що було розцінене ними як створення перешкод посадовим особам для перевірки.



"Зазначимо, що за останні півроку Держпродпсоживслужба провела близько 80 перевірок у відділеннях Нової пошти в різних регіонах України і в жодному випадку таких претензій до компанії не висувалося", - зауважили у компанії.



На думку Нової пошти, акт про штраф також був складений з порушеннями: у ньому не зазначена дата правопорушення та у чому саме полягало перешкоджання діяльності перевіряючому органу.



У компанії також вважають неправомірним, що штраф було розраховано від обороту всієї компанії, а не відділення, в якому здійснювалася перевірка. У пресслужбі додали, що контролюючий орган обрав максимальний з можливих штрафів, хоча за практикою навіть суд не обирає найвищу міру покарання, якщо порушення було здійснене один раз.

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