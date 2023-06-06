Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Через нестачу лікарів росіяни відправляють у прифронтові зони студентів-медиків, — Генштаб

Через нестачу лікарів росіяни відправляють у прифронтові зони студентів-медиків, — Генштаб

6 червня, 2023 вiвторок
19:05
Війна з Росією

У Генштабі розповіли, що до Токмака на Запоріжжі на 20-денний термін прибули студенти-медики для проходження стажування у бойових підрозділах через нестачу лікарів в армії РФ

Про це йдеться у вечірньому зведенні за 6 червня.

"У ворога на всіх напрямках через велику кількість поранених не вистачає медичного персоналу. Тому противник почав залучати студентів з медичних вишів РФ до роботи у прифронтових військових медичних установах різного типу", - пояснює Генштаб.

Також у зведенні повідомляють, що в населеному пункті Олексіївка Херсонської області на території місцевої школи загарбники облаштували польовий шпиталь. Там перебуває близько 25 лікарів ворога для лікування окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.

Ракетні війська та артилерія за день знищили 14 артпідрозділів та 16 важливих цілей противника

Окрім того, зазначені війська протягом доби уразили 9 пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та зенітно-ракетний комплекс.

Своєю чергою авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Ворог за день завдав 30 авіаударів та здійснив 43 обстріли з РСЗВ

Окрім цього, противник завдав 35 ракетних ударів із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Усі ракети було знищено силами ППО. 

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів в районі Огірцевого Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Кам’янка, Карповичі, Тимоновичі, Медведівка, Галаганівка Чернігівської області; Середина Буда, Шалигіне, Волфине, Попівка, Басівка, Запсілля, Миропілля, Миропілське, Велика Писарівка Сумської області, а також Сотницький Козачок, Баранівка, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Гатище, Синельникове, Цегельне, Стариця, Вовчанськ, Зибине, Караїчне, Зарічне, Печеніги, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Мілове, Великий Бурлук, Одрадне, Фиголівка на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку протягом доби артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна, Білогорівка Луганської області та Берестове Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Спірне, Веселе, Григорівка та Іванівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Кліщіївки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Малинівка, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Олександро-Шультине, Озарянівка, Торецьк та Північне Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське, Карлівка, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Водночас ворог завдав авіаційних ударів в межах цього населеного пункту. Артилерійських обстрілів зазнали Гостре, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Золота Нива та Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Золота Нива Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по Ольгівському Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль, Донецької області; Темирівка, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Степове та Кам’янське Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області та міста Херсон.

У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня можна прочитати за цим посиланням

Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
ракетний удар
втрати окупантів
Читайте також:
Кремль
5 червня, 2023 понедiлок
Атаку дронів на Кремль було здійснено українськими агентами з території РФ, - CNN
Костянтин Жеваго
4 червня, 2023 неділя
Вартість сировини падає, тому потреби підвищувати ціну на електроенергію немає, - Жеваго
Фейк, Росія
5 червня, 2023 понедiлок
Росія запустила фейки про контрнаступ ЗСУ, - СтратКом
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.82
    Купівля 36.82
    Продаж 37.39
  • EUR
    Купівля 39.63
    Продаж 40.47
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
6 червня
20:12
Live
Каховська ГЕС
Підрив Каховської ГЕС: актуальна ситуація, наслідки, реакція України та світу. Текстовий онлайн
20:03
Володимир Зеленський
Ситуація на фронті, контрнаступ і підрив Каховської ГЕС: Зеленський провів Ставку
20:01
OPINION
Ігор Попов
Що насправді означає підрив Каховської ГЕС?
19:50
Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, у чому полягає складність повернення цивільних, захоплених Росією
19:45
Володимир Зеленський
Зеленський: отримав від партнерів розуміння щодо потужної кількості винищувачів - у мене був день щастя
19:34
Ексклюзив
Каховська ГЕС
"Екологічні наслідки просто катастрофічні": депутат Херсонської облради Хлань про підрив Каховської ГЕС
19:22
Володимир Зеленський
РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху, - Зеленський
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 468 дня війни: успіхи ЗСУ біля Авдіївки та передача Києво-Печерської лаври
18:27
Ексклюзив
Дана Ярова
Сьогодні Міноборони провело перші тендери на харчування військових, - громадська діячка
18:27
Оновлено
У Росії масове отруєння контрафактним сидром
У Росії масове отруєння сидром: 28 осіб померли, десятки госпіталізованих
18:24
Порошенко ініціює законопроєкт про доступ до укриттів і закликає долучитись інші фракції
18:07
OPINION
Олександр Антонюк
Потрібно буде підірвати Запорізьку АЕС - російські терористи це зроблять
18:00
Китай
Китай відреагував на підрив Каховської ГЕС: закликав до політичного врегулювання "кризи" в Україні
17:44
Оновлено
Киргизстан та Таджикистан
В Киргизстані повідомили про затримання понад 30 імовірних організаторів держперевороту
17:43
ліс
Унаслідок підриву Каховської ГЕС під загрозою затоплення опинились 55 тис. гектарів лісу
17:25
Ексклюзив
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Анонімними Telegram-каналами у якості достовірного джерела інформації не можна користуватися, - виконавча директорка ІМІ
17:14
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Виконавчий директор UIF Денисенко назвав три причини підриву ворогом Каховської ГЕС
17:10
Каховська ГЕС
Голова "Укргідроенерго": на місці зруйнованої ГЕС після деокупації дуже швидко збудуємо нову
17:05
Оновлено
Швейцарія
Зеленський виступить онлайн перед парламентом Швейцарії: праві не змогли зірвати звернення
17:00
Ексклюзив
підрив росіянами Каховської ГЕС
"Єдина реакція - прискорити постачання зброї Україні": депутат Європарламенту Лагодинський про підрив росіянами Каховської ГЕС
16:58
врятований єнот
Підрив Каховської ГЕС: зоозахисники повідомили про затоплення зоопарку в Новій Каховці, тварини загинули
16:38
Володимир Зеленський
Зеленський зустрівся з представником Папи Римського й закликав його долучитись до реалізації української формули миру
16:37
В Ізраїлі випробували перше у світі повітряне таксі
16:32
Ексклюзив
Нікол Пашинян
Більшість вірмен не схвалює політику Пашиняна щодо Карабаху, - політолог Мікаелян
16:30
ЄС
ЄС: Підрив Каховської ГЕС є новим виміром звірств РФ та порушенням гуманітарного права
16:24
Собака Шнирік
У Києві в тестовому режимі запрацював сервіс пошуку перетримки для тварин "єКуточок": як скористатися
16:14
Ексклюзив
окупанти танк рф
Вочевидь противник планував підрив Каховської ГЕС, бо заздалегідь відвів техніку та війська на інше місце, - полковник СБУ Костенко
16:03
затоплена Херсонщина, тварини
"Незламні звірята": в Україні готують до друку книжку про врятованих на початку великої війни тварин
16:02
OPINION
Юрій Бутусов
Каховська ГЕС: Путін наслідує Гітлера
15:50
школа
Синєгубов припустив можливість поновлення очного навчання у школах деяких районів Харківщини
15:46
Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обрали Романа Ігнатова
15:38
На фото Каховська ГЕС
Підрив Каховської ГЕС: окупанти намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільних, які евакуюються
15:38
Україна домовилась із Чехією про спільний ремонт танків Т-64
15:21
Оновлено
ООН
ООН відреагувала на підрив Каховської ГЕС після посту про день російської мови
15:12
Фінансують окупантів: СБУ оголосила підозру 7 топколаборантам, зокрема соратниці Аксьонова
15:07
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:54
Голова ОВА обурився темпами ліквідації наслідків ракетного удару по передмістю Дніпра, де загинула дитина
14:53
Сергій Наєв
РФ поки що перекинула до Білорусі лише носії, ядерної зброї немає, - Наєв
14:40
Оновлено
Дмитро Пєсков
Кремль звинуватив Київ у підриві Каховської ГЕС, Данілов відреагував
14:38
Олег Синєгубов
Пошкодження аміакопроводу на Харківщині: очільник ОВА розповів про ситуацію станом на 6 червня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV