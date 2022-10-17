Через нестачу робочої сили Німеччина може втратити 85 млрд євро

Про це повідомило видання Bloomberg.

Стало відомо, що через нестачу кваліфікованої робочої сили, яка спричинена старінням населення і посилений пандемією, призводить до того, що виробники від Airbus SE до BMW AG і BASF SE відчувають нестачу персоналу, необхідного їм для того, щоб йти в ногу з попитом.

Нещодавні опитування показали, що рекордні 50% компаній скорочують обсяги виробництва через кадрові проблеми, і це коштує економіці до 87 мільярдів євро на рік.

"Все більше і більше компаній скорочують свій бізнес, тому що їм просто не вистачає працівників. У середньостроковій і довгостроковій перспективі ця проблема, ймовірно, ще більше загостриться", - сказав Штефан Зауер, експерт з ринку праці в Інституті Іфо в Мюнхені.

Також відомо, що різке зростання вартості робочої сили може бути благом для працівників, але для найбільшої економіки Європи це удар по конкурентоспроможності, який навряд чи міг настати в гірший час.

У зв'язку з високим попитом на робочу силу та інфляцією, що підскочила до 10,9% в минулому місяці, працівники державного сектора Німеччини домагаються підвищення заробітної плати на 10,5%, в той час, як працівники металургійних підприємств вимагають підвищення на 8%.

Швидке підвищення заробітної плати може допомогти стримати інфляцію, створюючи головний біль для політиків. Ця тенденція може підштовхнути Європейський центральний банк до більш жорсткої монетарної політики, навіть якщо економічні перспективи погіршуються.

Економіст фінансової компанії UBS Group Фелікс Хюфнер прогнозує, що до кінця 2023 року заробітна плата в Німеччині зросте на 3,5%.

"Високі ціни на енергоносії та брак кваліфікованих робітників безумовно стримують розвиток німецької промисловості. Країни з кращою демографічною ситуацією, як-от Франція, у майбутньому матимуть більші виробничі потужності", - сказав Хюфнер.

15 жовтня стало відомо, що міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер заявила, що Німеччина планує посилити заходи із захисту своєї критичної інфраструктури.

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