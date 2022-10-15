Про це вона повідомила в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung.

"Агресивна війна Росії проти України також означає поворотний момент також і у внутрішній безпеці. Ми готуємося до цього. Захист нашої критичної інфраструктури має найвищий пріоритет", - наголосила Фезер.

Вона зазначає, що відповідні органи вже займаються посиленням заходів із захисту там, де це потрібно. Зокрема мовиться про морську інфраструктуру. Там уже значно збільшили присутність федеральної поліції.

Також Фезер пообіцяла, що до кінця року представить уряду ключові моменти закону, що регулюватиме захист критичної інфраструктури Німеччини. Так, згідно із законом, оператори критичної інфраструктури повинні бути готовими протистояти різним небезпекам, як-от стихійні лиха, тероризм, диверсія та людська помилка. Крім того, він них вимагатимуть додаткову звітність про інциденти. Це, на думку міністерки, посилить безпеку постачання в Німеччині та Європі.

14 жовтня стало відомо, що Німеччина, Швеція та Данія не сторюватимуть спільну слідчу групу для розслідування витоків на газопроводі "Північний потік".