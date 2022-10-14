Швеція, Данія та Німеччина відмовилися від спільного розслідування витоку газу на "Північних потоках"

Про це повідомило видання Spiegel.

Згідно з інформацією видання, Швеція відмовилася від створення міжнародної Спільної слідчої групи (JIT). Країна обґрунтувала відмову тим, що результати її розслідування мають надто високий ступінь секретності, щоб ділитися ними з іншими країнами.

Після цього Данія також відмовилася від спільного розслідування.

У ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску.

А вже 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

Згодом стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.

1 жовтня компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство про стабілізацію тиску в трубі, що свідчить про припинення витікання газу. А влада Данії заявила в неділю, 2 жовтня, що в газопроводі "Північний потік - 1" припинився витік через день після того, як офіційні особи заявили, що в "Північному потоці - 2" також перестав витікати газ.

3 жовтня берегова охорона Швеції зафіксувала відновлення витоків газу з пошкодженого в районі Балтійського моря російського газогону "Північний потік - 2". Своєю чергою 4 жовтня Швеція закрила район Балтійського моря навколо витоку газу з трубопроводу, який стався у ніч на 26 вересня.

5 жовтня речник Путіна заявив: Росія сподівається, що її долучать до розслідування вибухів на "Північних потоках". Хоча досі її ніхто навіть не мав наміру залучати до цього.

Перші висновки інспекції Швеції, яку провели у місці прориву труб "Північних потоків", зміцнили версію диверсії.

10 жовтня Німеччина також розпочала розслідування ймовірного саботажу двох газопроводів.

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