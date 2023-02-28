Про це повідомляють російські telegram-канали.

За даними Baza, аеропорт Пулкове не приймає та відправляє літаки. Повітряний простір закрито у радіусі 200 км навколо міста. У Санкт-Петербурзі оголошено план "Килим", який запроваджується у разі незаконного перетину кордону літальним апаратом або за появи НЛО. Також Baza стверджує, що в повітря піднято винищувачі.

За даними сервісу Flightradar24, у небі над Санкт-Петербургом зараз немає цивільних літаків. Всі рейси, які проходять через повітряний простір Санкт-Петербурга розвертаються. Зокрема рейси з Москви роблять кола або повертаються назад.

Інформацію про те, що аеропорт Пулкове тимчасово не приймає і не відправляє літаки підтвердила й влада Санкт-Петербурга. Причина закриття повітряного простору не повідомляється, проте зазначається, що літаки не курсуватимуть до 12:00 за місцевим часом.

Об 11:00 за київським часом в авіакомпанії Ural Airlines заявили, що повітряний простір над Санкт-Петербургом знову відкрито, а літак з Єкатеринбурга зараз підлітає до аеропорту Пулкове. Джерело в аеропорту також підтвердило зняття обмежень.

Фото - Flightradar24