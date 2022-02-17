Через незаконний візит до Криму: Шуфутинського не впустять в Україну на концерт

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Укрінформ.



"Щодо особи, про яку ви запитуєте. У нас на даний момент є достатньо підстав вважати, що він неодноразово був у Криму, на тимчасово окупованій території, і під час спроби його в’їзду в Україну, оскільки ми також бачимо, що на березень анонсується його виступ в Україні, прикордонники обов’язково проведуть всі необхідні заходи безпосередньо в пункті пропуску. Якщо він з’явиться для перетину кордону і оскільки є певні підтвердження того, що він міг бути на окупованій території, у нас є підстави заборонити йому в’їзд в Україну", - сказав Демченко.



За його словами, для громадян України передбачена адміністративна відповідальність у разі порушення перетину кордону, а для іноземців - адміністративна відповідальність і заборона в’їзду в Україну на 3 роки.



При цьому рішення про дозвіл на в’їзд в Україну приймається виключно в пунктах пропуску під час безпосередньої спроби людини перетнути кордон.



Національний квитковий оператор Karabas повідомив "Укрінформу", що організатори концерту російського співака Михайла Шуфутинського в київському Палаці спорту, не скасовували заходу попри те, що виконавець не зможе перетнути кордон України.



"На сьогодні концерт в силі, інформації від організатора концерту про скасування не отримували", - повідомив Karabas.

Нагадаємо, що переможниця нацвідбору на "Євробачення-22" Аліна Паш вибачилася за підроблену довідку про перетин адмінмежі з окупованим Кримом і показала справжній документ від Держприкордонслужби.

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