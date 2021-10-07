Через період пікових виплат: міжнародні резерви України у вересні знизилися до майже $29 млрд

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.



Згідно з повідомленням, станом на 1 жовтня 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $28,7 млрд. У вересні вони зменшилися на 9,2% з огляду на проходження періоду пікових виплат за зовнішніми зобов'язаннями держави.



У пресслужбі зазначили, що загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті склав $2,6 млн. Зокрема, на обслуговування та погашення зовнішніх державних облігацій (ОЗДП) було спрямовано $2,5 млн, а на обслуговування внутрішніх держоблігацій (ОЗДП) - $2,1 млн.



Водночас, валютні надходження на користь уряду від розміщення ОВДП склали $216,9 млн.



Крім того, вартість фінансових інструментів унаслідок їх переоцінки через зміну ринкової вартості та курсів валют, зменшилася на $202 млн.



У пресслужбі також зауважили, що у вересні пропозиція валюти на міжбанківському валютному ринку переважно перевищувала попит. Це дало змогу НБУ викупити в резерви $146,6 млн. Водночас в окремий день місяця попит на ринку перевищував пропозицію, тож з метою згладжування девальваційних коливань регулятор продав $7 млн. Загалом, зазначили у пресслужбі, у вересні 2021 року чиста купівля валюти НБУ становила $139,6 млн.



Загалом, зазначили у регуляторі, поточний обсяг міжнародних резервів покриває чотири місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду й НБУ.

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