Через погодні умови затримується низка потягів

Про це повідомляє у Telegram Укрзалізниця.

"У районах польського, угорського та словацького кордонів деякі поїзди Укрзалізниці досі долають затримки", - йдеться у повідомленні.

Найбільші спізнення зафіксовані у таких поїздів:

№716/715 Перемишль — Київ на 8 год 35 хв;

№706/705 Перемишль — Київ на 3 год 51 хв;

№32/31 Перемишль — Запоріжжя на 1 год 20 хв;

№45/46 Харків — Ужгород на 1 год 18 хв;

№90/89 Перемишль — Київ на 1 год 01 хв.

"Поїзди угорського формування Захонь — Чоп та словацького формування Кошице — Мукачево курсують із затримками в межах 30 хвилин", - додали в УЗ.

Перевізник зазначає, що попри затримки рух потягів не спиняється, для перестраховки застосовують резервні тепловози.

Раніше в Укрзалізниці пояснили, як курсуватимуть потяги в разі тривалого блекауту та що робити з квитками.

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