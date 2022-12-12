Через погодні умови затримується низка потягів
У понеділок, 12 грудня, через складні погодні умови на Заході України затримуються поїзди
Про це повідомляє у Telegram Укрзалізниця.
"У районах польського, угорського та словацького кордонів деякі поїзди Укрзалізниці досі долають затримки", - йдеться у повідомленні.
Найбільші спізнення зафіксовані у таких поїздів:
№716/715 Перемишль — Київ на 8 год 35 хв;
№706/705 Перемишль — Київ на 3 год 51 хв;
№32/31 Перемишль — Запоріжжя на 1 год 20 хв;
№45/46 Харків — Ужгород на 1 год 18 хв;
№90/89 Перемишль — Київ на 1 год 01 хв.
"Поїзди угорського формування Захонь — Чоп та словацького формування Кошице — Мукачево курсують із затримками в межах 30 хвилин", - додали в УЗ.
Перевізник зазначає, що попри затримки рух потягів не спиняється, для перестраховки застосовують резервні тепловози.
- Раніше в Укрзалізниці пояснили, як курсуватимуть потяги в разі тривалого блекауту та що робити з квитками.
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