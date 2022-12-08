Про це НВ розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

За його словами, УЗ іще влітку почала готуватись до можливих проблем із електропостачанням.

"28 червня ми запустили процедуру підготовки компанії до зими. Десь на середину липня зрозуміли, що базовим сценарієм буде спроба російських військ відключити нам електроенергію та теплопостачання", — сказав він.

Щоб пройти зиму без централізованого постачання електроенергії та тепла, в компанії розробили низку заходів - від зменшення площ виробничих приміщень, які обігріваються централізованим теплопостачанням, до забезпечення всіх вокзалів генераторами.

"Ми своїми силами та за підтримки партнерів заздалегідь забезпечили себе генераторами, буржуйками та дровами. На сьогодні у нас є готових 9200 буржуйок та 15 тис кубів дров", — сказав Камишін.

За його словами, якщо в людей не буде інтернету для купівлі квитків через онлайн-сервіси, вони зможуть придбати проїзні документи в касах, де точно буде світло.

"Якщо буде потреба — збільшимо кількість кас та касирів. Поки що ми бачимо, що наявних каналів продажу достатньо в усіх містах України", — запевнив Камишін.

Він гарантував, що всі потяги, на які продано квитки, будуть в розкладі і не стартуватимуть раніше часу, який вказано у квитку. За його словами, жоден поїзд дальнього слідування скасовано не буде, хоча їхній рух може уповільнюватися.

У Держспецзв'язку зазначили, що в разі блекауту зв'язок триматиметься три доби.

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