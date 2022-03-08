Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну не працює 61 лікарня, - Ляшко

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у ефірі національного телемарфону.



"Терористи з країни-агресора вивели з ладу 61 нашу лікарню. Але завдяки активній роботі різних служб багато з цих лікарень продовжують працювати", - розповів Ляшко.



Він додав, що в Ізюмі на Харківщині росіяни вщент знищили нове приймальне відділення.

"Це порушує всі конвенції, зокрема і Женевську. Не можна під час бойових дій обстрілювати лікарні. У нас ускладнене постачання ліків на окуповані території. Агресор не допускає нас", – наголосив міністр.

Також Ляшко розповів, що більшість аптек в Україні працюють, а ціни контролюються.