Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну не працює 61 лікарня, - Ляшко
За 13 днів війни армія РФ вивела з ладу 61 лікарню в Україні
Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у ефірі національного телемарфону.
"Терористи з країни-агресора вивели з ладу 61 нашу лікарню. Але завдяки активній роботі різних служб багато з цих лікарень продовжують працювати", - розповів Ляшко.
Він додав, що в Ізюмі на Харківщині росіяни вщент знищили нове приймальне відділення.
"Це порушує всі конвенції, зокрема і Женевську. Не можна під час бойових дій обстрілювати лікарні. У нас ускладнене постачання ліків на окуповані території. Агресор не допускає нас", – наголосив міністр.
Також Ляшко розповів, що більшість аптек в Україні працюють, а ціни контролюються.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.28
Купівля 29.28Продаж 30.33
-
EUR
Купівля 32.23Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе