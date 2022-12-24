Через російський ракетний удар під вогнем опинилася гімназія на Запоріжжі
У ніч на 24 грудня окупанти ударили ракетами по передмістю Запоріжжя: є влучання в навчальний заклад у Степенській громаді
Про це поінформував голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграм.
У ніч на 24 грудня війська РФ завдали ракетний удар по передмістю Запоріжжя. Місцева влада повідомила про влучання частини ракет у гімназію в Степенській громаді, також уражено будинки поруч із навчальним закладом.
Попередньо, люди не постраждали.
"Російські неуки у своєму репертуарі - самі нічому не вчаться, і нашим дітям не дають",- прокоментував Олександр Старух.
- Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу звітували, що 23 грудня на Запорізькому та Херсонському напрямках під ураження з реактивної та ствольної артилерії потрапили більш як 50 міст та сіл. Серед них - Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Мала Токмачка Запорізької області.
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