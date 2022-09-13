Через розгром в Україні РФ знадобляться роки, аби відновити підрозділи, призначені для протидії НАТО, - британська розвідка
Російські підрозділи, які було призначено для протидії НАТО, були суттєво ослаблені через втрати під час війни в Україні
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
У британській розвідці зазначають, що виведені протягом останнього тижня з Харківської області частини російських військ були зі складу 1-ї гвардійської танкової армії, яка підпорядкована західному військовому округу. Вона зазнала значних втрат на початковому етапі повномасштабного вторгнення в Україну та не була повністю відновлена до початку українського контрнаступу в Харкові.
"Перша гвардійська танкова армія була однією з найпрестижніших у РФ і призначалася для оборони Москви та проведення контрударів у разі війни з НАТО. Оскільки вона та інші формування західного військового округу зазнали великих втрат, сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослаблені. Ймовірно, РФ знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 13 вересня Міністерство оборони США заявило, що Росія переважно здала свої позиції українським силам на околицях Харкова на північному сході, а багато російських військ відходять через державний кордон.
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