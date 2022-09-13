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Головна війна з Росією Окупанти часто втікають у Росію, а не перегруповуються на Донбас, - Пентагон

Окупанти часто втікають у Росію, а не перегруповуються на Донбас, - Пентагон

13 вересня, 2022 вiвторок
04:52
війна з Росією Василенкове, Артемівка, Харківщина, ЗСУ

Міністерство оборони США вважає, що Росія переважно здала свої позиції українським силам в околицях Харкова на північному сході, а багато російських військ відходять через державний кордон

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на брифінгу представника Пентагону на умовах анонімності.

"Загалом, за нашими оцінками, українці досягають успіхів у боротьбі за звільнення та повернення території на півдні та сході. Біля Харкова, за нашими даними, російські сили в основному поступилися українцям своїми територіальними здобутками та відступили на північ і схід. Багато з них перейшли через кордон із Росією", – сказав він.

Це твердження спростовує заяву російської пропаганди про те, що відхід окупантів з Харківщини був запланованим і покликаним посилити угруповання на Донбасі.

Крім того, за оцінкою США, українські війська, "дуже ймовірно, взяли під контроль Куп’янськ та Ізюм, а також деякі менші села". Про повне звільнення Куп’янська та Ізюма Україна офіційно не повідомляла, але там було піднято українські прапори.

Натомість РФ зосередилася на ділянці фронту від Сіверська до Бахмута на Донеччині, вважають у Пентагоні.

"Бахмут продовжує залишатися тим центром, де російські сили намагаються завоювати позиції. Ми продовжуємо спостерігати інтенсивне застосування артилерії та авіаударів", – сказав він.

На Херсонщині, за оцінками Пентагону, відбуваються "усвідомлені та вивірені операції з боку українців, які передбачають певний помірний рух уперед".

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Донбас
Харківщина
Військові новини
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